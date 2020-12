MEB, il milli eğitim müdürlüklerine Kovid-19 düzenlemesine ilişkin yazı gönderdi

MEB'in yazısına göre, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar e-Okul sistemine işlenecek - Bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda, gerekli tedbirler alınarak, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili derslerden sadece bir sınav okul ortamında yüz yüze yapılacak - Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında bir ders saati süre verilerek uygulanacak - Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek