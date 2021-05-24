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Eğitim MEB il içi öğretmen atamaları ne zaman 2021?
Eğitim

MEB il içi öğretmen atamaları ne zaman 2021?

2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesine az bir zaman kala öğretmenlerin atama ve yer değiştirme takvimi merak konusu oldu. Öğretmen ve öğretmen adayları, atama ve yer değiştirme takvimine ilişkin aramalarını sıklaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, MEB il içi öğretmen atamaları ne zaman 2021? İl içi öğretmen atamaları takvimi belli oldu mu? Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 22:36:00 -
MEB il içi öğretmen atamaları ne zaman 2021?

2020-2021 eğitim-öğretim yılının bitimine az bir zaman kala öğretmen ve öğretmen adayları, atama ve yer değiştirme takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmıştı. Peki, MEB il içi öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

MEB il içi öğretmen atamaları ne zaman 2021?

Söz konusu atamalara ilişkin duyurunun Haziran ayında yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, il içi, il dışı ve özür grubu atamalarının ise temmuz-ağustos aylarında yapılacağını belirtmişti.

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre il içi atamalar temmuz ayının 1,2 ve 3. haftalarında, İl dışı atamalar temmuz sonu ile ağustosun 1. ve 2. haftalarında, Özür grubu atamaları ise ağustosun 3. ve 4. haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.

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