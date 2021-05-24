2020-2021 eğitim-öğretim yılının bitimine az bir zaman kala öğretmen ve öğretmen adayları, atama ve yer değiştirme takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmıştı. Peki, MEB il içi öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

MEB il içi öğretmen atamaları ne zaman 2021?

Söz konusu atamalara ilişkin duyurunun Haziran ayında yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, il içi, il dışı ve özür grubu atamalarının ise temmuz-ağustos aylarında yapılacağını belirtmişti.

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre il içi atamalar temmuz ayının 1,2 ve 3. haftalarında, İl dışı atamalar temmuz sonu ile ağustosun 1. ve 2. haftalarında, Özür grubu atamaları ise ağustosun 3. ve 4. haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.