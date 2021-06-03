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Eğitim MEB il dışı atamaları ne zaman yapılacak 2021?
Eğitim

MEB il dışı atamaları ne zaman yapılacak 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve il dışı atamalarını bekleyen öğretmenler, MEB tarafından yapılacak olan açıklamaları yakından takip ediyor. Bakan Ziya Selçuk’un konuya ilişkin açıklama yapması üzerine öğretmenlerin aramaları hız kazandı. Peki, MEB il dışı atamaları ne zaman yapılacak? İl dışı tayin atamaları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:18:00 -
MEB il dışı atamaları ne zaman yapılacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin üç ayrı atama durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Söz konusu atamalara ilişkin detayları yakından takip eden öğretmenler, sürecin hangi tarihlerde başlayacağını araştırıyor. Bakan Selçuk’un tarih bilgilendirmesi yapması üzerine arama motorlarında konuya ilişkin detaylar sık sık araştırılmaya başlandı.

MEB il dışı atamaları ne zaman yapılacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tayinlere ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."

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