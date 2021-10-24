MEB halk eğitim kurs sertifikaları nereden alınacak?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, yaptığı açıklamada artık halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının E-devlet kapısı üzerinden alınabileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların isteklerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını daha çok yaymak ve vatandaşların erişilebilirliğini artırmak adına yeni bir planlamaya gidildiğini söyledi.

MEB halk eğitim kurs sertifikası e devlet’ten alınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Kurslarından başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin hak ettiği belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı bitirdiklerini bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.