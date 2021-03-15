MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 MEB EKYS 14 Mart Pazar günü koronavirüs önlemleriyle yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, EKYS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS 2021 sonuçları açıklandı mı?
2021 EKYS sınav sonuç ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 14 Mart Pazar günü 50 il ve 52 merkezde yapıldı. 150 dakika süren sınavın ardından ÖSYM sınav soru ve cevap anahtarının yüzde 10’unu yayımladı. Sınava girenler ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB EKYS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mart'ta gerçekleştirilen sınavın sonuçları 7 Nisan'da ÖSYM tarafından açıklanacak.