MEB E-Okul VBSgirişi nasıl yapılır? E-Okul giriş sayfası

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor. Okulların açılmasıyla en çok merak edilen konulardan biri e-okul sistemi üzerinden yapılacak işlemler olacak. Şimdiden öğrenci e veliler MEB E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki MEB E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte E-Okul giriş sayfası

MEB E-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.

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Anasınıfı öğrencileri E-Okul kaydı bulunuyor mu?

Anasınıfında okuyan öğrenci bilgileri e-Okul’ a kaydedilecektir. Anasınıfında okuyan öğrencilere OKUL NUMARASI verme zorunluluğu olmamasına rağmen kayıtlarının yapılabilmesi için okulda kullanılmayan ve diğer öğrenci numaralarıyla çalışmayacak bir aralıktan başlanarak geçici numara verilmelidir. Sistem her okuldaki öğrenci bilgisinin tek olmasına izin vermektedir. Bundan dolayı bu durumda olanlara tek bir numara verilemez. Her öğrenci için ayrı bir numara verilmelidir.

e-Okul sisteminde anasınıfı öğrencilerine okul numarası vermeden kaydetme imkanı bulunmamaktadır. Öğrencilere numara vererek kaydettikten sonra eğer aynı okulda devam ediyorlarsa aynı numarayla devam etmeleri sağlanabilir. Sağlanamıyorsa da numara değişikliği yapılabilir. Öğrenci başka bir okulda 1. sınıfa devam edeceği zaman bilgileri sistemden çekildiğinde numarası otomatik olarak boşa çıkar. Herhangi bir nedenle bilgisi sistemden çekilemeyen öğrenciler için numaralar ancak ölüm ve öğrenim çağı dışına çıkma durumunda kullanılabilir. Bu durumda olan öğrencilere ulaşılabiliyorsa kayıt yaptırdıkları okula bilgilerinin çekilmesi sağlanmalıdır.

E-Okul aracılığıyla hangi işlemler yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.