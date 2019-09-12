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MEB, "belirli gün ve haftalar çizelgesi"ni güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda uygulanacak belirli gün ve haftalar çizelgesine, "Dünya Afet Azaltma Günü", "Mevlana Haftası", "Dünya Madenciler Günü" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" eklendi- Öğrenci kulüpleri çizelgesinden "Sivil savunma kulübü" çıkarıldı ve bunun yerine aynı çizelgeye "Afete hazırlık kulübü" eklendi - Yeni düzenlemeyle yetenekli öğrenciler, antrenmanlara katılımları halinde izinli sayılacaklar

12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
MEB, "belirli gün ve haftalar çizelgesi"ni güncelledi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda uygulanacak belirli gün ve haftalar çizelgesine, "Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)", "Mevlana Haftası (2-9 Aralık)", "Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası (20-27 Aralık)" eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ndeki "Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocukların izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacaktır." maddesine dayanak oluşturması amacıyla yönetmelikte "e-portfolyo" tanımına yer verildi.

Yönetmelikle ayrıca 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan "ortaöğretimde çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlikler kazandırma" bağlamında "akademik bilginin beceriye dönüşmesini sağlama" hedefine uygun da düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, yetenekli öğrencilerden isteyenlerin antrenmanlara katılımları ve eğitimleri için il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile mahalle spor kulüpleri arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde izinli sayılmaları sağlanacak. Öğrencilerin aldığı belgeler, e-portfolyo kapsamında e-Okul sistemi Sosyal Etkinlik Modülü'ne işlenecek.

- Okul dışı öğrenme ortamları etkin kullanılacak

Eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli olması için doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim merkezleri, sanat merkezleri, teknopark ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamları, ders programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda etkin olarak kullanılacak.

Yeni mevzuatta ayrıca, okullarda uygulanan "Belirli Gün ve Haftalar" çizelgesine "Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)", "Mevlana Haftası (2-9 Aralık)", "Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası (20-27 Aralık)" eklendi.

Ayrıca, gezilerde kullanılacak araçların karayolu taşımacılık mevzuatına uygun olmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bayrak törenlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların başka bir mevzuat düzenlemesi ile daha detaylı bir şekilde ele alınabilmesine imkan sağlanması ve dayanak oluşturması amacıyla Bakanlıkça buna ilişkin bir yönerge hazırlanması hükme bağlandı.

İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda öğrenci kulüpleri çizelgesinden "Sivil savunma kulübü" çıkarıldı ve bunun yerine aynı çizelgeye "Afete hazırlık kulübü" de eklendi.

Eğitim kurumu gezilerinde okul servis araçlarının ya da kamu araçlarının kullanılması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine da başvurularak sürücülerde aranmayacak belgelere yönelik düzenleme yapıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:06
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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