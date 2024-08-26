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Eğitim MEB açıkladı: Tüm öğretmenlerin ataması yapıldı
Eğitim

MEB açıkladı: Tüm öğretmenlerin ataması yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 20:50:00 -
MEB açıkladı: Tüm öğretmenlerin ataması yapıldı

Mazerete Bağlı yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin atamaları yapıldı. Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı.

22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu."


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