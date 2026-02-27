MEB 903 sözleşmeli personel alacak: Başvuru tarihleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 11 farklı ilde görevlendirilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvurular Mart ayının ilk haftasında alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı personel planlaması kapsamında Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilmek üzere toplam 903 yeni personel alacağını ilan etti.
657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi çerçevesinde yapılacak alımlar için süreç, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen başladı.
Başvuru yapmak isteyen adaylar, 2 Mart ile 6 Mart 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni personeller arasında diyetisyen, teknisyen (elektrik, bilgisayar, sıhhi tesisat), koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı ve yardımcı hizmetliler yer alacak.
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız yapılacak yerleştirmelere ilişkin detaylı kılavuz meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde erişime açılacak.
Büyük bir heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulacak.