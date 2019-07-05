MEB 1974 yükseköğrenim yurdunu devredecek
Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1974 yurdun devri yapılacak.05 Temmuz 2019 Cuma 11:39
Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1974 yurdun devri yapılacak. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, “Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 4 bin 587 yurdun 1974’ü yükseköğrenim düzeyinde. Bir yıllık geçiş sürecinde yönetmelik çalışmalarını tamamlayacağız. Mecliste kabul edilen düzenleme ile özel milletlerarası okullara, programını uyguladıkları ülkenin öğretime başlama tarihleri, müfredatları, öğrenci kitlesi, öğretmen kadrosunu dikkate alarak, 1 Eylül’den sonra açıldığında da eğitim öğretimi yapabilme imkanı tanındı” dedi.
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