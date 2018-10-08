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McKınsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor

Amerikalı sözde ‘danışmanlık’ şirketi McKinsey’in kirli çamaşırları bir bir ortalığa dökülüyor. 2002-2011 yılları arasında Türkiye Kömür İşletmeleri’ne de burnunu sokan McKinsey, bugünkü verimsiz yapının sorumlusu olarak gösteriliyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
McKınsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, ‘Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti devletine sızmasının önü kesilen Amerikalı sözde ‘danışmanlık’ şirketi McKinsey’in kirli çamaşırları bir bir ortalığa dökülmeye başladı.

TKİ’yi ‘ücretsiz hizmet’le” batırmış!

Amerikalı enerji devi Enron’un batmasında baş aktör olduğu bilinen McKinsey’in, Türkiye’de gizli birçok faaliyetinin bulunduğu ortaya çıktı. Akit’in edindiği bilgilere göre 2002-2011 yılları arasında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü yapan Selahaddin Anaç döneminde, McKinsey, TKİ’ye de burnunu sokarak bugünkü verimsiz yapının temellerini atmış. Türkiye’deki birçok kuruluşun özelleştirilmesinde de parmağı olan McKinsey’in TKİ’deki ‘çökertme çalışmaları’ için kurumdan bir kuruş para almadığı da öğrenildi.

Kimya devini de perişan etmiş

Bir başka örnek ise uluslararası Clariant firmasında yaşanmış. Yine madencilik ve kimya alanında faaliyet gösteren Clariant’ın da bir dönem McKinsey’den ‘hizmet’ aldığı; ancak süreç içerisinde firmanın batmanın eşiğine gelmesi sebebiyle McKinsey’in, Clariant’tan kovulduğu öğrenildi.

Üretim değil, tasfiye odaklı bir kuruluş

Hiçbir ‘yatırım’ ve ‘üretim’ departmanı olmadığı kaydedilen McKinsey’in tam anlamıyla bir ‘tasfiye’ kuruluşu olduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın firmayı devlete sokmama kararının ne kadar yerinde bir karar olduğunun ilerde daha iyi anlaşılacağı belirtiliyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
  1. Enron
  2. Clariant
  3. McKinsey

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