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McKinsey'den şaşırtan Türkiye raporu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlık hizmetini kabul etmediği ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in Almanya bölümü Türkiye ile ilgili ilginç bir rapor yayınladı. Raporda Almanya'ya ithal edilen tekstil ürünlerinin Türkiye'de üretilmesinin daha ucuza mal olduğu belirtildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:22
McKinsey'den şaşırtan Türkiye raporu!

Türkiye'de ekonomik danışmanlık hizmeti tartışmasıyla gündeme gelen ABD'li McKinsey şirketinin Almanya bölümü, Almanya'daki moda endüstrisine Türkiye'de üretimin avantajlarını anlatan bir araştırma raporu yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin McKinsey adlı şirketle anlaşıldığını duyurmuştu. Albayrak’ın açıklamasının ardından Türkiye’de büyük bir tartışma başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, daha sonra bir açıklama yapmış, McKinsey ile anlaşmanın iptal edildiğini belirtmişti.

Tekstil Türkiye'de daha ucuz

ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in Almanya bölümünün katılımı ile yapılan bir araştırma ise, Almanya'ya ithal edilen tekstilin Türkiye'de üretilmesinin daha ucuza mal olduğunu ortaya koydu. McKinsey ile birlikte Ren-Vestfalya Teknik Yüksek Okulu ve Aachen Dijital Yararlılık Merkezi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Salı günü Düsseldorf kentinde yayınlanan bir basın bildirisi ile duyuruldu.

Araştırma sonucunda, Almanya'daki tekstil ürünlerinin önemli bir bölümünün Çin ve Bangladeş gibi ülkelerde üretildiği ancak üretimin giderek Avrupa'ya kaydığına dikkat çekildi. Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinde çalışanlara düşük ücretler ödenmesi nedeniyle tekstil sektöründe rakipsiz bir hale geldikleri, fakat bu eğilimin artık değişmeye başladığı belirtildi.

Maliyeti Çin'e göre daha düşük

Araştırmada, nakliyat ve gümrük bedeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de üretilen bir kot pantolonun maliyetinin Çin'de yapılan üretime göre yüzde 3 daha düşük olduğu vurgulandı. McKinsey'de tekstil sektörüne danışmanlık yapan Karl-Hendrik Magnus, "daha az masrafla üretilen her giysi için üretimin Avrupa'ya kaydırılmasının değeceğini” söyledi. Magnus, tekstil alanında üretimin Avrupa'ya kaydırılmasının bir avantajının da ürünlerin teslimat süresinin kısalması olduğunun altını çizdi.

McKinsey'in danışmanlarından Magnus, bunun moda alanında faaliyet gösteren firmalara trendleri daha hızlı bir şekilde yakalama imkanı sunduğunu belirtti. Güneydoğu Asya'dan gemi ile gönderilen bir ürünün Avrupa'ya ulaşmasının yaklaşık 30 gün sürdüğünü kaydeden Magnus, Türkiye'den gönderilen ürünlerin Almanya'ya gelmesinin üç ile altı gün sürdüğüne dikkat çekti.

Hız ve otomasyon faktörü

McKinsey Moda Endüstrisi Danışmanlığı biriminin yöneticisi Achim Berg de günümüzde hızın önemine işaret ederek, bunun rekabet gücünün devamı için şart olduğunu söyledi. Araştırmada tekstil alanında üretimin Avrupa'ya kaydırılmasındaki ivmelerden birinin de otomasyon olduğu belirtildi. Önümüzdeki 10 yıl içinde otomasyon sayesinde giysilerin üretim süresinin yüzde 40 ile yüzde 70 arasında düşebileceği tahmin ediliyor. Buna göre, bir kot pantolonun üretiminin 36 dakika yerine 11 dakikada tamamlanabileceği düşünülüyor.

65'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor

Türkiye'de ekonomik danışmanlık hizmeti vermesi tartışmalarıyla gündeme gelen ABD merkezli McKinsey danışmanlık şirketi 65'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. McKinsey’in danışmanlık verdiği alanlar arasında moda da bulunuyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:22
  1. McKinsey
  2. tekstil

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