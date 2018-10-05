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McKinsey önünde Türkiye protestosu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, McKinsey şirketiyle çalışacaklarını açıklamasının ardından yoğunluğu TKP'den oluşan bir grup gösteri düzenledi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:39
McKinsey önünde Türkiye protestosu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’li McKinsey şirketiyle çalışılacağını açıklamıştı.

McKinsey’le anlaşılmasına, yoğunluğu TKP'den oluşan bir grup tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), bugün McKinsey’in Türkiye merkezinin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Emperyalist tekeller yeni bir saldırı hazırlığı içinde"

TKH adına Merkez Komite üyesi Evrim Saldıran’ın yaptığı açıklamada “Krizi çıkartanlar krizi çözemez! Emperyalizmin temsilcisi McKinsey ülkemizden defol!” denildi.

TKH’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Emperyalist-kapitalist sisteme bağlı Türkiye ekonomisi büyük bir yol ayrımına gelmiş durumda. Uzun yıllardır serbest piyasa anlayışıyla yönetilen Türkiye ekonomisi, sermaye sınıfının elinde ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu krizin etkileri her geçen gün artmakta, krizin etkileri emekçilerin yaşamını doğrudan etkilemektedir. Krizin ortaya çıkarttığı faturayı emekçilere kesen sermaye sınıfı ve emperyalist tekeller yeni bir saldırı hazırlığı içinde.

Emperyalist tekellerin geçmişte IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla ortaya koyduğu, emekçi halkımız tarafından "acı reçete" olarak da bilinen neo-liberal program, bugün kriz vasıtasıyla tekrar önümüze koyulmaktadır. Bu sefer ise sahnede IMF ve şürekası değil, ABD'nin doğrudan temsilcisi olan McKinsey firması vardır.”

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:39
  1. McKinsey

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  • meltemb41meltemb4122 dk önce
    şaka gibi tkp yabancıları protesto ediyor ee zaten sizin paranızı veren batılılar
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