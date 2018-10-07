Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’yle yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyurmasını yorumladı.

Kişisel Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye’yi kendi reçetelerimiz, çözümlerimiz ve programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız" şeklindeki açıklamasını paylaşan Ash, şu yorumda bulundu:

“Aman tanrım; umalım ki bu, politika faizine dair alışılmış hataları kapsamasın.”

Bakan Albayrak Mckinsey'in denetleyeceğini duyurmuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında oluşturulan Kamu Maliyesi ve Dönüşümü Ofisi'nin icraatlarını her çeyrekte ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in denetleyeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cumartesi günü yaptığı konuşmada, "Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, yani bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim, hiç gerek yok, biz bize yeteriz” diyerek anlaşmanın sona erdiğini duyurmuştu.