0553 313 94 23

Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, kişisel Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye’yi kendi reçetelerimiz, çözümlerimiz ve programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız" şeklindeki açıklamasını paylaşarak, “Aman tanrım; umalım ki bu, politika faizine dair alışılmış hataları kapsamasın.” ifadesini kullandı.

07 Ekim 2018 Pazar 19:37
Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’yle yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyurmasını yorumladı.

Kişisel Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye’yi kendi reçetelerimiz, çözümlerimiz ve programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız" şeklindeki açıklamasını paylaşan Ash, şu yorumda bulundu:

“Aman tanrım; umalım ki bu, politika faizine dair alışılmış hataları kapsamasın.”

Bakan Albayrak Mckinsey'in denetleyeceğini duyurmuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında oluşturulan Kamu Maliyesi ve Dönüşümü Ofisi'nin icraatlarını her çeyrekte ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in denetleyeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cumartesi günü yaptığı konuşmada, "Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, yani bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim, hiç gerek yok, biz bize yeteriz” diyerek anlaşmanın sona erdiğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:37
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Berat Albayrak
  3. McKinsey

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman saldırısına destek veren hain tutuklandı!
    1. Batman saldırısına destek veren hain..
    2. Yaşadığımız olumsuzluklara bedenimiz..
    3. Akar teröründen haberdar mısınız?
    4. Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa..
    5. Antalya'da korkutan yangın!
    6. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon:..
    7. Alışverişte çocuklar üzerinden marka..
    8. Destici'den dikkat çeken öneri: Cezayı..
    9. İdrar kaçırmanın tedavisi mümkün
    10. Annenin bulantıları bebeğin..
    11. İzmir'de kaybolan Furkan, 15 saat..
    12. Kıbrıs Gazisi Özgür Doğan, askeri..
    13. İkinci ölüm sebebimiz “Beyin Kanaması”
    14. ABD'de katliam gibi kaza! 20 ölü
    15. Bitkileri kafanıza göre karıştırmayın
    16. Beşiktaş'tan saldırı açıklaması!
    17. Uçuklara sarımsak...
    18. Göl kıyısındaki barakada ölü bulundu
    19. Keten tohumundan şifa fışkırıyor
    20. Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar