Mckensey'de kıyamet koparanlar Jeremy Rifkin'de kayıplara karıştı! Karahasanoğlu'nun o yorumu yıllar sonra yeniden gündeme geldi..

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Ali İhsan Karahasanoğlu'nu, dönemin Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'ın McKinsey eleştirisi üzerinden hedef alan Oda TV, "Yazarı Abdurahman Dilipak'ın aksine sürece dair sessiz bir politika yürüten Akit, anlaşmanın iptal olmasının ardından CHP'yi suçladı. Akit'in yazarı Ali Karahasanoğlu, McKinsey süreci ile ilgili olarak CHP'yi eleştirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Karahasanoğlu'nun o dönem yaptığı açıklama, Oda TV'de, "Alay konusu oldu" ifadeleri servis edilmişti.

Ali İhsan Karahasanoğlu, McKinsey üzerinden Erdoğan'ı ihanetle suçlayan CHP'nin, "milli" rolü yaptığını tane tane şöyle anlatmıştı:

Dilipak'ın eleştirisi ne kadar haklıysa, aynı noktadaki CHP'lilerin yaptığı eleştiri kesinlikle yanlış ve istismara yönelikti. Çünkü yıllarca anlaşmaları kendileri yapmışlar. Siz IMF'yi getirmişsiniz, IMF ile anlaşma yapmışsınız, borç para almışsınız, sizin aldığınız borç parayı AK Parti ödemiş. Borcu bitirip, IMF'yi kovmuş.

"Ben bu gerçeği ortaya koyup, Amerikan bayrağı sallayan İsmet İnönü'yü göstermezsem, bu CHP'yi gerçekten yerli zanneder halk" diye düşünmüş Tayyip Erdoğan. Önce Mckensey anlaşmasını rafa kaldırıp, iptal ediyor, arkasından da "siz bu Türkiye'yi Amerika'ya muhtaç edenlersiniz" diyor.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın, ABD menşeli McKinsey ile yaptığı anlaşmaya, Akit Gazetesi başından iptaline kadar, hükümete dostane uyarılarda bulunurken, CHP yandaşları; Sözcü, Cumhuriyet, Karar ve Milli Gazete gibi medya organları ortalığı ayağa kaldırıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ihanet" çığırtkanlığı ile saldırmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aradan geçen yıllardan sonra, danışmanlığını yaptığı 3 ülkenin ekonomisini altüst etmiş ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığına getirdi.

Konferanslarını bile 50 bin dolara yaptığı ortaya çıkan Rifkin'in, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı için alacağı maaş merak konusu olurken, "Küresel işbirliğini" savunan ABD'li yazarın Kılıçdaroğlu'na hangi küreselciler tarafından önerildiği de tartışılmaya başlandı..

Mckensey üzerinden Karahasanoğlu'nun sözlerini "alay konusu oldu" diye değerlendirenlerin, bugün CHP'nin Jeremy Rifkin ile anlaşması için de "alay konusu oldu" diyip, diyemeceği merakla bekleniyor.