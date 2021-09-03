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Dünya McDonald's'ın 'çocuk işçi' ilanına büyük tepki
Dünya

McDonald's'ın 'çocuk işçi' ilanına büyük tepki

Dünyaca ünlü fast food restoran zinciri McDonald's, ABD'de çocuk işçi alımı için ilan verince büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 23:38:00 -
McDonald's'ın 'çocuk işçi' ilanına büyük tepki

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir McDonald’s restoranı 14 ve 15 yaşındakileri için iş ilanı verdi.

Çocuk çalışan almaya yönelik ilana gerekçe olarak da salgının ardından başlayan iş gücü sıkıntısını gösterdi. Söz konusu ilana 25 başvuru yapıldı.

Oregon eyaleti yasalarına uygun

ABD'de çalışma kanunları eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Oregon'da 14 yaş ve üstü kişiler eğitimlerini engellemeyecek şekilde ve belirli saat sınırlaması ile basit işlerde çalışabiliyor.

Söz konusu iş ilanı, Oregon eyaleti yasalarına uygun olsa da sosyal medyada McDonald's'a tepkiler yükseldi.

'Şimdi de çocukların emeğini sömürmeye çalışacaklar' eleştirileri yapıldı.

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