McDonald’s tepkisi dinmiyor! Mahallelinin protestosu 181’inci günde

Üsküdar’da Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi’nde açılan McDonald’s şubesine karşı başlatılan protestolar 181’inci gününe ulaştı. Şubenin faaliyet göstermesine tepki gösteren mahalle sakinleri, bu kez Üsküdar Belediyesi önünde bir araya gelerek seslerini bir kez daha duyurdu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, “Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz” yazılı pankart açtı. Protestocular, sık sık “Mahallemizde McDonald’s istemiyoruz” sloganı attı.

“181 GÜNDÜR NÖBET TUTUYORUZ”

Grup adına konuşan mahalle sakini Cemal Uyan, mahallede söz konusu şubenin açılmaması için uzun süredir aralıksız şekilde protesto düzenlediklerini söyledi. Uyan, 181 gündür mahallelerinde bu işletmeye karşı nöbet tuttuklarını belirterek, sürecin başından bu yana kararlılıklarını koruduklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinin her türlü hava koşuluna rağmen eylem alanını terk etmediğini vurgulayan Uyan, tepkilerinin geçici olmadığını ve bu şubenin mahallede kalmasını istemediklerini dile getirdi.

11 BİN İMZA TOPLANDI, TEPKİLER DİNMEDİ

Mahalle sakinlerinin, şubenin açılmaması için geniş çaplı imza kampanyası da yürüttüğü belirtildi. Cemal Uyan, toplanan 11 bin imzanın Üsküdar Belediyesi’ne teslim edildiğini ifade ederek, buna rağmen işletmenin faaliyete geçmesine izin verildiğini savundu.

Uyan, belediyeye yapılan başvuruların ardından kendilerine resmi bir dönüş yapıldığını, bu yazıda yerel halkın taleplerinin dikkate alınacağının belirtildiğini söyledi. Ancak süreç sonunda işletmenin açılması, mahalle sakinlerinin tepkisini daha da büyüttü.

“RUHSAT VERİLMEMESİNİ İSTİYORUZ”

Protestocu mahalle sakinleri, açılan şubenin halen ruhsat almadığını öne sürerek belediyeye bu konuda çağrıda bulundu. Cemal Uyan, iki gün önce belediye yetkililerinden işletmenin şu anda ruhsatının bulunmadığı yönünde bilgi aldıklarını ileri sürerek, bu markaya ruhsat verilmemesi gerektiğini savunduklarını aktardı.

Mahalle sakinlerinin temel talebinin net olduğunu dile getiren Uyan, istemedikleri bir markanın mahalleye dayatılmasına karşı olduklarını söyledi. Açılan şubenin kalıcı hale gelmemesi için belediye ile temaslarını sürdüreceklerini belirtti.

PROTESTOLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Üsküdar’daki McDonald’s şubesine yönelik itirazın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Mahalle sakinleri, işletmenin faaliyet göstermesine karşı duruşlarını sürdüreceklerini ve ruhsat sürecini yakından takip edeceklerini ifade ediyor.

181 günü geride bırakan protestolar, yerel düzeyde uzun süredir devam eden en dikkat çekici mahalle eylemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

{relation id:1987225 slug:'siyonist-mcdonalds-para-ve-tanitimla-tutunmaya-calisiyor-hatayda-iftarin-ardindan-simdi-de-kadin-ureticilere-destek-oyunu'}