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Aktüel McDonald’s şubesine önce baltayla saldırdı, sonra da molotofla ateşe verdi!
Aktüel

McDonald’s şubesine önce baltayla saldırdı, sonra da molotofla ateşe verdi!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 23:20:00 -
McDonald’s şubesine önce baltayla saldırdı, sonra da molotofla ateşe verdi!

Mersin’de bir şahıs, McDonald’s şubesinin önce baltayla camlarını kırdı ardından molotof atarak ateşe verdi.

Mersin’de bir şahıs, McDonald’s şubesinin önce baltayla camlarını kırdı ardından molotof atarak ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı merkez Mezitli ilçesindeki McDonald’s şubesine gelen bir şahıs, elindeki baltayla iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli daha sonra beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi iş yerine atarak ateşe verdi. Zanlı eyleminin ardından yakındaki bir banka oturarak olup biteni izledi.

Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın, İsrail’in Filistin’de saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan şüphelinin iş yerine saldırdığı anlar, çıkan yangın ve yakalanma anı bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
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Yorumlar

Mesru hukuki akillica tepkiler daha etkili olur, provokasyonlara dikkat

.........

İSTATİSTİKCİ

Aptal ve salak, evrimini tamamlayamamış, maymun bozması cahil, yobaz aklınca amerikan p…lerini cezalandırdığını sanıyor!...onların kuklası olduğunu ve kendinisinin asıl sahipleri olduğunu anlamamış..ee böyle bir yüksek % var maalesef!...
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