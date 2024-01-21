McDonald’s da kurtaramadı! Hacıince Et AŞ iflas etti
Türkiye entegre kırmızı et sektörünün tedarikçi markalarından Alanyalı Hacıince Et AŞ'nin iflasını anlaşmalı olduğu McDonald’s da kurtaramadı.
Konkordato talep eden Alanyalı Hacıince Et A.Ş. ile AL-Et Alanya Entegre Et Tesisleri A.Ş. iflastan kurtulamadı.
Şirket, borçlarının altından kalkamayarak iflas etti. Şirketin sahiplerinden Ahmet Hacıince, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı olarak görev yapıyor.
McDonald's da kurtaramadı!
1957 yılında Alanya'da çalışmalarına başlayan ve 67 yıllık süreçte fast food zincirlerinin tedarikçisi Hacıince Et A.Ş., geçtiğimiz yıllarda 41 milyon dolarlık yatırımla siyonist İsrail'e destwek veren McDonald's ile 'win-win' temelli bir ortaklık anlaşması yapmıştı.
Hacıince Et'in iflası bayileri sarsarken, McDonald's'a uygulanan boykotun da iflasta etkisinin olduğu düşünülüyor.
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