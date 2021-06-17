Mcdodo üretimini Türkiye'ye taşıma kararı aldılar!

Çin'in mobil aksesuar markası ve şarj üreticisi Mcdodo üretimini Türkiye'ye taşımayı planlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo, Vivo, TCL, Realme'nin ardından mobil aksesuar markası ve şarj üreticisi Mcdodo da üretimini Türkiye'ye taşımayı planlıyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Bu yatırımla Türkiye mobil aksesuvar pazarındaki payını artırmayı planlayan şirket, Türkiye'den çevre ülkelere ihracatın kapısını aralayacak. İstanbul'da hayata geçirmeyi planladıkları yatırım için ilk 3 yıl 1'er milyon dolar yatırım öngördüklerini anlatan Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, fabrikada ilk etapta 50 daha sonra 100 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

İstanbul'dan ihracat

Şirket, İstanbul'da kuracakları merkezde ağırlıklı olarak hızlı şarj cihazları ve kablo üzerine yoğunlaşacak. Uçurum, bu ürünleri iç pazarın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan, Kanada, Amerika'ya ihraç etmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

Verilen teşvikler etkiledi

Türkiye'ye 3 yıl önce giren firma kısa sürede hızlı büyüdü. 2019 yılını 10 milyon TL ciroyla kapatan Mcdodo Türkiye, 2020 yılında pandeminin etkisiyle cirosunu 20 milyon TL'ye çıkardı. Türkiye'nin verdiği desteklerin yatırım kararlarında etkili olduğuna dikkat çeken Mehmet Uçurum, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı'yla yatırım konusunda verilecek teşvik ve desteklerle ilgili görüştük. Biz sadece Çin'deki ürünleri değil, teknolojiyi de buraya taşımayı hedefliyoruz. Eğer üretim yöntemlerini öğrenirsek bugün elektronik perakende üreticilerine OEM (başka bir firma için parça, ekipman veya başka bir ürün üreten imalatçı firma) ürünler de üretebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.