MB’nin rezerv varlıkları açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları verilerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 86.3 milyar dolara geriledi. Nisan 2020 dönemine dair “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verilerine göre aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 15.5 azalışla 50.1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 10.8 artışla 34.8 milyar dolara yükseldi.