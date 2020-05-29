  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

MB’nin rezerv varlıkları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:50:00 -
MB’nin rezerv varlıkları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6.3 azalarak 86.3 milyar dolara geriledi. Nisan 2020 dönemine dair “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verilerine göre aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 15.5 azalışla 50.1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 10.8 artışla 34.8 milyar dolara yükseldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı