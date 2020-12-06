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Spor Mbaye Diagne fırsatı iyi değerlendirdi
Spor

Mbaye Diagne fırsatı iyi değerlendirdi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan Senegalli futbolcu Diagne, son 3 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi - Diagne, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 33 resmi maçta 18 gol atarken, Falcao ise oynadığı 29 müsabakada 16 gol kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:10:55 -
Mbaye Diagne fırsatı iyi değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, son haftalarda sergilediği başarılı performansla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan 29 yaşındaki forvet, son haftalarda takımının skor yükünü üstleniyor. Diagne, son 3 lig maçında 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında 1-1 berabere biten Hes Kablo Kayserispor maçında takımının tek golünü atan Diagne, 10. haftada Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri karşılaşmada 3 kez topu filelerle buluşturdu. Senegalli futbolcu, 11. haftada Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendikleri maçta da bir gol kaydetti.

Diagne, ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle oynanan maçta da 2 kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.


- 33 maçta 18 gol attı


Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun devre arasında renklerine kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda 33 resmi müsabakada forma giydi.

Senegalli futbolcu, 25'i Süper Lig, 5'i Avrupa Ligi ve 3'ü de Türkiye Kupası'nda olan bu maçlarda 18 gol attı.

Galatasaray'ın geçen sezonun başında transfer ettiği Radamel Falcao ise sahaya çıktığı 29 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.


- Geçen sezon futboldan uzak kaldı


Galatasaray'ın geçen sezon Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika ekibinde bekleneni veremedi.

Sarı-kırmızılı ekipte 3 maç oynadıktan sonra Club Brugge'e giden Senegalli futbolcu, bu takımda sadece 8 resmi müsabakada oynadı.

Belçika temsilcisinin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Diagne, sezonun büyük bölümünde futboldan uzak kaldı.


- Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu


Mbaye Diagne, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip.

2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Senegalli futbolcu, lig tarihinde bir rekora imza attı.

Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, söz konusu sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti.

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