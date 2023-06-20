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Spor Mbappe, Yunanistan'ı devirdi
Spor

Mbappe, Yunanistan'ı devirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-20 02:48:00 -
Mbappe, Yunanistan'ı devirdi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında yıldız futbolcu Mbappe'nin tek golüyle Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı. Fransa liderliğini sürdürürken Yunanistan ikinci sırada kaldı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Yunanistan'ı konuk etti. Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0 kazanarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Mbappe attı

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 55. dakikada sahneye çıkan Mbappe, attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Yunanistan'dan Mavropanos 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaybetmiyorlar

Yunanistan'da Trabzonsporlu Bakasetas 71, Siopis ise 66 dakika görev yaptı. Bu sonucun ardından Fransa 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü. Yunanistan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

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