Mbappe, Real Madrid için tarih verdi

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalacağını bir kez daha yinelerken, takımdan ayrılacağı muhtemel tarihi verdi.

"Geleceğime 2024'te karar vereceğim"

Mbappe yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon PSG'de kalacağım ve geleceğime 2024'te karar vereceğim. Bir yıl içinde pek çok şey olabilir, özellikle de PSG gibi bir kulüpte." ifadelerini kullandı." dedi.

Real Madrid forması giymesi bekleniyor

24 yaşındaki yıldızın, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 1 yıllık opsiyonu bulunan Mbappe, bu opsiyonu kullanmayacak ve büyük bir sürpriz olmazsa Real Madrid forması giyecek.



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