  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Gram altın alın' diye bas bas bağıran uzmanlardan: Sarraflar hem döviz hem altını kıyasladı!

Hem yasağı del hem çığırtkanlık yap! LGBT yasası şart oldu

Meclis'e gelecek memur, emekli maaş düzenlemesi: TBMM düğmeye basıyor! Bu haftaki mesaisi belli oldu

Intel’den İsrail'e tamı tamına 25 milyar dolarlık yatırım: harekete geçtiler, flaş hamleyi yaptılar

İstifa edip bir saat sonra geri dönen Uğur Dündar'a Şekip Mosturoğlu'ndan gündem olan mesaj!

Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'

Türk şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Müjdeyi verdi: Doğalgaz boru hattı projesini satın aldı

Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!

Neyse ki Türkiye’de değil! Mansur Yavaş'ın ikizi bulundu

Mısır’da manastır kütüphanesinde bir incilin kapağın yapıştırılmış olarak bulundu! İşte Resulullah’ın kutsal emanetleri
Spor Mbappe, Real Madrid için tarih verdi
Spor

Mbappe, Real Madrid için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-19 03:51:00 -
Mbappe, Real Madrid için tarih verdi

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe geleceği ile ilgili çok net açıklamalarda bulundu.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalacağını bir kez daha yinelerken, takımdan ayrılacağı muhtemel tarihi verdi.

"Geleceğime 2024'te karar vereceğim"

Mbappe yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon PSG'de kalacağım ve geleceğime 2024'te karar vereceğim. Bir yıl içinde pek çok şey olabilir, özellikle de PSG gibi bir kulüpte." ifadelerini kullandı." dedi.

Real Madrid forması giymesi bekleniyor

24 yaşındaki yıldızın, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 1 yıllık opsiyonu bulunan Mbappe, bu opsiyonu kullanmayacak ve büyük bir sürpriz olmazsa Real Madrid forması giyecek.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23