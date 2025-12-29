  • İSTANBUL
Yerel Mbappe de kulübün hissedarı... Başına Süper Lig'in eski oyuncusu geçti
Yerel

Mbappe de kulübün hissedarı... Başına Süper Lig'in eski oyuncusu geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mbappe de kulübün hissedarı... Başına Süper Lig'in eski oyuncusu geçti

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin de hissedarı olduğu Fransa 3. Lig ekibi Caen'de teknik direktörlük görevine RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy getirildi.

Real Madridli futbolcu Kylian Mbappe'nin hissedarı olduğu Fransa 3. Lig ekibi Caen, teknik direktörlük görevine tanıdık bir ismi getirdi.

Fransız ekibi Caen, RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Stade Malherbe Caen, profesyonel takımın başına Gaël Clichy'nin getirildiğini açıklar. Eski bir Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır" denildi.

