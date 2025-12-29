Mbappe de kulübün hissedarı... Başına Süper Lig'in eski oyuncusu geçti
Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin de hissedarı olduğu Fransa 3. Lig ekibi Caen'de teknik direktörlük görevine RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy getirildi.
Fransız ekibi Caen, RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Stade Malherbe Caen, profesyonel takımın başına Gaël Clichy'nin getirildiğini açıklar. Eski bir Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır" denildi.