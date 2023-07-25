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Spor Mbappe, 700 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
Spor

Mbappe, 700 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-25 21:22:00 -
Mbappe, 700 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe, Al Hilal'in yaptığı 700 milyon euroluk dev teklifi kabul etmedi.

Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kylian Mbappe'ye, Al-Hilal'dan tarihi bir teklif gelmişti. Ancak Fransız yıldız gelen teklifi reddetti.

Real'e gitmek istiyor

ESPN'de yer alan habere göre, Kylian Mbappe bu teklifi İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

50 gole etki etti

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

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