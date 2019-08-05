MB, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin duyuru yaptı. Duyuruda finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda bankanın nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.

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