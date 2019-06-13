MB, politika faizini yüzde 24’te sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu.13 Haziran 2019 Perşembe 10:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu.
Toplantı sonunda yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiği yönünde göstergelerin varolduğu belirtildi.
Dış talebin nispeten gücünü koruduğu, finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir izlediği ifade edilen duyuruda, şu görüşler dile getirildi: “Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.”
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