MB Başkanı Çetinkaya: Dengelenme sürecine girdi
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Ülkemizde iktisadi faaliyet 2018'in ikinci çeyreğinden sonra dengelenme sürecine girdi" dedi.15 Mart 2019 Cuma 15:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu. Çetinkaya "Ülkemizde iktisadi faaliyet 2018'in ikinci çeyreğinden sonra dengelenme sürecine girdi" dedi.
Çetinkaya net ihracatın etkisinin 2019'un ilk çeyreğinde de devam ettiğini kaydetti. TCMB Başkanı gelişmiş ülkelerin para politikası normalleşmesinde temkinli olmasının beklendiğini belirtti.
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