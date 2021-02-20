Çiftçiye gübre desteği ödeme tarihleri, Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri 2021 yılından ne zaman yapılacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkbaharı dönemini işaret etmişti ancak şu an için kesin bir tarih bulunmuyor. 2020 yılında da mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de tarımsal destek ödemelerinin 19 Şubat itibariyle itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjde verdi. Açıklamasında; ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' dedi.