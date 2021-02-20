  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?
Ekonomi

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye iki müjde birden... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu! Çiftçiye destek müjdesi! Çiftçilere gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Çiftçiye gübre desteği 2021 ne zaman ödenecek? soruları ise yanıt buldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-20 17:59:00 -
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Çiftçiye gübre desteği ödeme tarihleri, Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri 2021 yılından ne zaman yapılacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkbaharı dönemini işaret etmişti ancak şu an için kesin bir tarih bulunmuyor. 2020 yılında da mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de tarımsal destek ödemelerinin 19 Şubat itibariyle itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjde verdi. Açıklamasında; ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Fransız öğretmenlerini bahane ederek başkaldırdılar!
Gündem

Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Fransız öğretmenlerini bahane ederek başkaldırdılar!

Boğaziçi provokatörlerini kendilerine örnek alan Galatasaray Üniversitesi'ndeki bir grup öğrenci, Fransız öğretmenlerine mütekabiliyet esası..
CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi
Gündem

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ve Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü..
Siyaset

"Yağ yok" diyen İP'li Lütfü Türkkan 'yağcılar kralı' çıktı!

Türkiye'nin tarihi projelerinden olan "Uzay Programı"nı küçümsemeye çalışan İYİ Partili Lütfü Türkkan rezil oldu. Sosyal medya hesabından "Y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay