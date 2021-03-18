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Ekonomi Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

2021 çiftçi destek ödemeleri araştırılıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar 2021 yılı tarımsal destek, mazot-gübre desteği, süt desteği ödemeleri takip ediliyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için beklenen açıklama geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 20:30:00 -
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri bugün de bu ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada ödeme tarihleriyle ilgili beklenen açıklamayı yapmıştı. Bu kapsamda “Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı.

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

İŞTE TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

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