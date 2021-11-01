Mazot ve gübre desteği ne kadar 2022? Mazot gübre desteği nasıl alınır?

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bitkisel üretimde destekler, tarım havzaları üretim ve destekleme modeli çerçevesinde ilçe düzeyinde belirlenen ürün listeleri esas alınarak uygulanıyor.

Destekleme bütçesinden en yüksek payı 7 milyar 620 milyon lirayla hayvancılık aldı. Hayvancılığın destekleme bütçesinden aldığı pay yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Hayvancılığa bu yıl için 7 milyar 366 milyon liralık bütçe ayrılmıştı.

Hayvancılığı, mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7 milyar 300 milyon liralık alan bazlı tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi.

Ürünü zarar gören çiftçiye destek var mı?

Diğer tarımsal amaçlı desteklere 1 milyar 298 milyon lira, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemelere 1 milyar 850 milyon lira ve telafi edici ödemelere de 367 milyon lira ayrıldı. Karar, kuru şartlarda arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, gelecek yıl için tarımsal desteklerden 1 milyar liralık bütçe, "verim kaybı" için ayrıldı.

Mazot gübre desteği nasıl alınır?

Mazot,Gübre, toprak analizi ve katı organik organomineral gübre desteği başvuru süreçleri çiftçiler tarafından merak ediliyor.

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz;

Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler 31/12/2019 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Toprak Analizi Desteğinden yararlanmak isteyen laboratuvar;

Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar olmaları gerekmektedir.

50 da ve üzeri ÇKS'ye kayıtlı parseller için yapılan analizlere destekleme ödemesi yapılacaktır.

Koordinat belirleyen cihaz kullanarak laboratuvarın teknik personelince alınan numunelere ödeme yapılacaktır.

Analizlerin 1/8/2018 tarihi ile 30/6/2019 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Parsele ait koordinat bilgilerinin LABBİS'e 31/12/2019 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekmektedir.

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz;

Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2018-31/8/2019 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ÇKS’deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.