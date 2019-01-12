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Mazlumların mağduriyeti afla giderilmeli

28 Şubat sürecinde birçok masumun FETÖ’cü ve brifingli yargı tarafından suçsuz yere cezaevlerine gönderildiğini belirten Av. Fethi Ahmet Alparslan, “CHP ve FETÖ’nün adalette yaptığı tahribatın panzehiri Cumhur İttifakı’dır. Mazlumların mağduriyeti af ile giderilmelidir” dedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:58
Mazlumların mağduriyeti afla giderilmeli

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, onlarca yıldır önce CHP zihniyeti, ardından da FETÖ ihanet ve terör örgütünün işgaliyle büyük tahribata uğrayan adalet sisteminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veDevlet Bahçeli’nin uzlaşarak çıkaracakları bir af ile onarılabileceğini söyledi. Akit’e konuşan Alparslan, “CHP-FETÖ’nün onlarca yıldır yargıyı ele geçirerek gerçekleştirdiği tahribat sonucunda on binlerce inanan, vatansever masum insanımız şişirme deliller ve önyargılı kanaatlerle mahkûm edilmiştir. Bu tahribatın panzehiri ise Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin kurdukları Cumhur İttifakı’dır” diye konuştu.

Suçsuz yere hapse atıldılar

İhanet ve terör örgütü FETÖ’nün yargıyı büyük bir hırsla ele geçirdiğini ve bu dönemde binlerce hakim ve savcı atamasında etkili olduğunu anlatan Alparslan, “FETÖ’cü hain hakim ve savcıların sahte delil ve yalancı tanıklarla binlerce vatandaşımızı suçsuz yere suçlayıp mahkûm ettirdikleri hepimizin hatırındadır. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında başlayan FETÖ’cü hakim-savcı temizliği halen sürmektedir. Hâlâ FETÖ’den hakim ve savcı ihraçlarının gerçekleştiği düşünüldüğünde, bu hainlerin kaç bin vatandaşımızı suçsuz yere hapse attırdığı konusunda fikir sahibi olabiliriz. İşte MHP’nin af teklifi, bu tür haksızlıkları gidermek için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Panzehir Cumhur İttifakı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı’nın, adalet sistemindeki tahribatı giderebilmek için büyük şans olduğuna dikkat çeken Alparslan, “Bu tahribatın panzehiri ise Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin kurdukları Cumhur İttifakı’dır. İttifakın ruhuna uygun şekilde uzlaşılarak çıkarılacak bir af ile bu tahribat giderilebilir” görüşünü dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:58
  1. Ankara
  2. Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan
  3. CHP zihniyeti
  4. FETÖ
  5. CHP
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Devlet Bahçeli
  8. Akit
  9. MHP
  10. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  11. Cumhur İttifakı

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