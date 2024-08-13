  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük'ten o AK Partililere çok sert eleştiri: Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! Bunlar size müstahak

Sivas'ta deprem oldu! Resmi açıklama geldi!

Merakla beklenen 2024-YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı

Ahmet Hakan’dan solak ekonomist Özgür Demirtaş’a okkalı şamar! Artık kolay kolay insan içine çıkamaz

Yunanistan bu haberle çalkalanıyor! Türkiye, Fransa'nın kapı dışarı edildiği ülkeden uranyum çıkaracak

Memur ve emekli zammı için Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Suudiler duyurdu: BAE Türkiye'den orayı istiyor! Ankara kabul ederse 500 milyon dolar verecekler

Emekli olmak isteyene yüksek maaş fırsatı!

Vatandaşın ucuz domates yemesine kimin engel olduğu ortaya çıktı! Gerçekten olacak iş değil

HÜDA PAR yine Müslümanların sesi oluyor: 'İslami değerlere hakaret ceza sayılsın' tasarısı meclise taşınıyor
Siyaset MAZLUMDER'den her türlü ırkçı provokasyona karşı uyarı
Siyaset

MAZLUMDER'den her türlü ırkçı provokasyona karşı uyarı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 13:23:00 -
MAZLUMDER'den her türlü ırkçı provokasyona karşı uyarı

MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından, geçtiğimiz günlerde Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde yaya geçitlerine yazılan Kürtçe trafik uyarı yazılarının boyanarak kapatılmasına tepki gösterdi.

MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından, geçtiğimiz günlerde Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde yaya geçitlerine yazılan Kürtçe trafik uyarı yazılarının boyanarak kapatılmasına tepki gösterdi.

"Pêşî Peya/Önce Yaya" trafik uyarı yazısının kimliği belirsiz kişilerce boyanarak üzerine "Türkiye Türk'tür Türk Kalacak" yazısı yazılmıştı. Ardından valilikler emriyle polis nezaretinde, yerde bulunan Kürtçe yazılar sildirilmişti.

Konuyla ilgili MAZLUMDER Genel Merkezinden yapılan açıklamada; "Bir süredir medyada bazı belediyelerin caddelere, yollara yazdığı Kürtçe trafik uyarılarının İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla silindiği haberleri yansımaktadır. Öncelikle şunu hatırlatmak isteriz ki Kürtçe tabela, uyarı levhaları vb. uygulamaların başlangıç tarihi yeni değildir. Son 15 yıldır bu tarz uygulamalara, Kürt nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde sıkça rastlanmaktadır. Kürtçe, bu ülkede milyonlarca insanın ana dilidir. İnsanların ana dillerinde hizmet alması en tabii haklarıdır. Devletin farklı etnik kimliğe mensup vatandaşlarının ana diline yasak koyması ya da kısıtlaması anlamına gelebilecek uygulamalar tartışmasız olarak insan hakları ihlali kapsamındadır. Devletin bugüne kadar bir suç unsuru görüp müdahil olmadığı konularda sosyal medyadaki bazı provakatif hesapların hedef göstermesi sonucu harekete geçmesi, meselenin hukuki kaygılarla değil dönemsel ve politik gerekçelerle ele alındığı kanaatini doğurmaktadır." denildi.

Kaynak: Doğru Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23