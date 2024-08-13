MAZLUMDER'den her türlü ırkçı provokasyona karşı uyarı

MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından, geçtiğimiz günlerde Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde yaya geçitlerine yazılan Kürtçe trafik uyarı yazılarının boyanarak kapatılmasına tepki gösterdi.

"Pêşî Peya/Önce Yaya" trafik uyarı yazısının kimliği belirsiz kişilerce boyanarak üzerine "Türkiye Türk'tür Türk Kalacak" yazısı yazılmıştı. Ardından valilikler emriyle polis nezaretinde, yerde bulunan Kürtçe yazılar sildirilmişti.

Konuyla ilgili MAZLUMDER Genel Merkezinden yapılan açıklamada; "Bir süredir medyada bazı belediyelerin caddelere, yollara yazdığı Kürtçe trafik uyarılarının İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla silindiği haberleri yansımaktadır. Öncelikle şunu hatırlatmak isteriz ki Kürtçe tabela, uyarı levhaları vb. uygulamaların başlangıç tarihi yeni değildir. Son 15 yıldır bu tarz uygulamalara, Kürt nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde sıkça rastlanmaktadır. Kürtçe, bu ülkede milyonlarca insanın ana dilidir. İnsanların ana dillerinde hizmet alması en tabii haklarıdır. Devletin farklı etnik kimliğe mensup vatandaşlarının ana diline yasak koyması ya da kısıtlaması anlamına gelebilecek uygulamalar tartışmasız olarak insan hakları ihlali kapsamındadır. Devletin bugüne kadar bir suç unsuru görüp müdahil olmadığı konularda sosyal medyadaki bazı provakatif hesapların hedef göstermesi sonucu harekete geçmesi, meselenin hukuki kaygılarla değil dönemsel ve politik gerekçelerle ele alındığı kanaatini doğurmaktadır." denildi.

Kaynak: Doğru Haber