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Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş: Keşmir olayı Filistin’e benzemesin

Cammu Keşmir’de Müslümanlara yönelik zulüm ve kısıtlamalara ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan, Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş; “Keşmir olayı Filistin’e benzemesin. Hindistan-İsrail ilişkileri iyi ve Hindistan bu konuda İsrail’i örnek alıyor” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47
Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş: Keşmir olayı Filistin’e benzemesin

 Hasan Türkmen  Ankara 

Hindistan’ın, yarım asırdan uzun süredir bölgeye özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos’ta iptalinden bu yana Cammu Keşmir’de Müslümanlara yönelik zulüm ve kısıtlamalar devam ediyor. Hindistan’daki ırkçı Modi yönetiminin Keşmir’in özerklik statüsünü kaldırıp gasp girişiminde bulunmasına, Hint askerlerinin Keşmir halkına uyguladığı baskı ve işgalci politikaya ise dünya sessiz.

“İsrail’in Filistin’e yaptığı ne ise Hindistan’ın yaptığı da odur”

Hindistan’ın Keşmir’deki Müslümanlara, Filistin’deki zulmün aynısı uygulandığını ifade eden Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, “‘Keşmir’in geleceğini, Keşmir halkı tayin edecek.’ Bu statü bugüne kadar bu şekilde devam etti. Fakat Hindistan buna rağmen orayı işgal etti. Halkın yüzde 90’ı Müslüman ama Hindistan’ın egemenliğinde kaldı, işgal edildi. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen, ‘Keşmir halkı kendi geleceğini, kendi belirleyecek’ statüsünü Hindistan, geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Yani nasıl ki İsrail Filistin’i işgal ediyorsa, yasal olmayan, her türlü uluslararası hukuku yok sayarak işgal ediyorsa, Keşmir konusunda da Hindistan bu politikayı izliyor. İsrail’in yaptığı ne ise, Hindistan’ın da yaptığı odur. O yüzden Keşmir olayı Filistin’e benzemesin istiyoruz. Hindistan-İsrail ilişkileri iyi ve Hindistan bu konuda İsrail’i örnek alıyor. Hindistan, Keşmir’i ‘kendime bağlayacağım’ dedi. Ve şu an orada sokağa çıkma yasağı var. İnternet ve haberleşme ağları kesik. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Hindistan insan haklarını ihlal ederek, Keşmir halkına zulmediyor” değerlendirmesine bulundu.

Rıdvan Kaya: Söz konusu Müslümanlar olunca hukuk kalmıyor

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Uluslararası hukuktan ve insan haklarından bahsedenler, söz konusu Müslümanlar olunca bu hakları asla dikkate almıyorlar. Birleşmiş Milletler (BM) kendi kararlarını çiğniyor. Keşmir’in geleceğini, kendi halkı belirleyecektir. Ama bir zamandan sonra BM’nin aldığı bu kararlar fiilen yok sayılmaya başlıyor. Keşmir’de Müslümanlar sürekli olarak katledildi. Müslümanlar, terörist olarak kabul ediliyor. Ama kimse Müslümanlara, ‘ne istiyorsunuz’ diye sormuyor. BM, ‘referandum yapılacak’ diyor. Tamam yapılsın! Ama oradan başkası çıkıyor diyor ki; ‘burada referandum yapılamaz. Teröristler var’... Nerde kaldı BM’nin kararı?! Küçücük Keşmir’de yaklaşık 500 bin Hint askeri var. O yüzden uluslararası sistemde, Müslümanlar söz konusu olunca, hiçbir hukuk, hiçbir kural kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47
  1. Ankara
  2. Hindistan
  3. Cammu Keşmir
  4. Modi yönetimi
  5. Hint askerleri
  6. Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş
  7. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya
  8. Birleşmiş Milletler (BM)

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