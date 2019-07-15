Mazıdağı’ndaki futbol turnuvası sona erdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına kamu kurumlar arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Mazıdağı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kamu kurumlar arasında 15 Temmuz demokrasi şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Milli Eğitim oldu. 8 Temmuz pazartesi günü İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç’in vuruşu ile başlayan turnuva 14 Temmuz pazar günü saat 19.00’da yapılan final müsabakası ile sona erdi. Komando ile Milli Eğitim arasında oynanan final maçını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Toparlı, yüzbaşı M. Hanefi Alemdar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Final müsabakasını 10-4 skor ile Milli Eğitim kazandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Cumhuriyet meydanındadüzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde Kaymakam Mustafa Dinç tarafından takdim edilecek.