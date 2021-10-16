Mazejik toplatılıyor mu? Hangi ilaçlar piyasadan toplanıyor?
Hangi ilaçların toplatılmasını karar verildi? İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 39 ilacın piyasadan kaldırılmasına karar verdi. Bu kararın ardından milyonlar hangi ilaçların kaldırıldığını araştırmaya başladı. Peki, Majejik yasaklandı mı? Majezik piyasadan toplatıldı mı?
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ilacın toplatılmasına karar verdi.
Mazejik toplatılıyor mu? Hangi ilaçlar piyasadan toplanıyor?
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır” denildi.
DEKSİT 12,5 MG/ML + 2,5 MG/ML DERİYE UYGULANACAK SPREY, ÇÖZELTİ 50 M
DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 50 GRAM
DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 30 GRAM
DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 JEL ,30 G
DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 KREM, 50 G
ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,30G
ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,50G
FIXOLINE %0.25 KREM, 30 G
ETNA COMBO %1 / %0.25 JEL
LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 30 G
LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 60 G
MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 30 G
MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 50 G
MAJEZIK DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML
MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 30G
MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 50G
MAXRELAX %0.25 MERHEM, 30 GR
MAXTHIO %0,25 MERHEM, 30 G
MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 30 G
MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 50 G
MERDEX DUO TOPİKAL SPREY, 50 ML
MUSCOFLEX DUO JEL 30g tüp/kutu
MUSCOFLEX % 0,25 30 GR KREM
MUSCOMED % 0,25 MERHEM ,1 TÜP
MUSCORIL % 0,25 MERHEM, 30 G
MUSFIXA %0,25 MERHEM ,30 G
NIMES COMBO %1 / %0.25 JEL, 50 G
RECOSIDE %0,25 MERHEM, 30 GR
REDEMUS %0.25 MERHEM (REDELAX), 30 GRAM
SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 30 G
SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 50 G
SEMPTAL DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML
THİOSPA %0,25 MERHEM, 30 G
TIORELAX %0,25 MERHEM, 30 G
TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 30 G
TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 50 G
TYOFLEX %0,25 MERHEM, 30 G
VETEXINE COMBO JEL, 50 G
SARCOPHEN %1.25+0.25 JEL, 30 GRAM