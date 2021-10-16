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Sağlık Mazejik toplatılıyor mu? Hangi ilaçlar piyasadan toplanıyor?
Sağlık

Mazejik toplatılıyor mu? Hangi ilaçlar piyasadan toplanıyor?

Hangi ilaçların toplatılmasını karar verildi? İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 39 ilacın piyasadan kaldırılmasına karar verdi. Bu kararın ardından milyonlar hangi ilaçların kaldırıldığını araştırmaya başladı. Peki, Majejik yasaklandı mı? Majezik piyasadan toplatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:18:00 -
Mazejik toplatılıyor mu? Hangi ilaçlar piyasadan toplanıyor?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ilacın toplatılmasına karar verdi.

Mazejik toplatılıyor mu? Hangi ilaçlar piyasadan toplanıyor?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır” denildi.

DEKSİT 12,5 MG/ML + 2,5 MG/ML DERİYE UYGULANACAK SPREY, ÇÖZELTİ 50 M

DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 50 GRAM

DİKLOFLEX %1,16/%0,25 JEL, 30 GRAM

DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 JEL ,30 G

DICLOMEC PLUS % 1,16 + % 0,25 KREM, 50 G

ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,30G

ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,50G

FIXOLINE %0.25 KREM, 30 G

ETNA COMBO %1 / %0.25 JEL

LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 30 G

LEODEX PLUS % 1.25 + % 0.25 JEL, 60 G

MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 30 G

MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL, 50 G

MAJEZIK DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML

MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 30G

MAXENT %1.25/%0.25 JEL, 50G

MAXRELAX %0.25 MERHEM, 30 GR

MAXTHIO %0,25 MERHEM, 30 G

MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 30 G

MERDEX DUO TOPIKAL JEL, 50 G

MERDEX DUO TOPİKAL SPREY, 50 ML

MUSCOFLEX DUO JEL 30g tüp/kutu

MUSCOFLEX % 0,25 30 GR KREM

MUSCOMED % 0,25 MERHEM ,1 TÜP

MUSCORIL % 0,25 MERHEM, 30 G

MUSFIXA %0,25 MERHEM ,30 G

NIMES COMBO %1 / %0.25 JEL, 50 G

RECOSIDE %0,25 MERHEM, 30 GR

REDEMUS %0.25 MERHEM (REDELAX), 30 GRAM

SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 30 G

SEMPTAL DUO TOPIKAL JEL, 50 G

SEMPTAL DUO TOPIKAL SPREY, 50 ML

THİOSPA %0,25 MERHEM, 30 G

TIORELAX %0,25 MERHEM, 30 G

TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 30 G

TİYOKAS %1,25/%0,25 JEL, 50 G

TYOFLEX %0,25 MERHEM, 30 G

VETEXINE COMBO JEL, 50 G

SARCOPHEN %1.25+0.25 JEL, 30 GRAM 

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