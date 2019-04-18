Mazbatayı alan İmamoğlu'na HDP'den teklif
İstanbul'daki itirazlar sonuçlanmadan mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den tebrik gecikmedi.18 Nisan 2019 Perşembe 22:57
Mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan bir öneri geldi.
HDP'den İmamoğlu'na tebrik gecikmedi
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu tebrik eden Buldan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık" ifadelerini kullandı.
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