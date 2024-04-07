Mazbatasını alamadan cezaevine girdi!
Aydın'da 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Y.D. mazbatasını alamadan cezaevine girdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Y.D., İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçildi.Y.D, adam yaralama suçundan mazbatasını alamadan tutuklandı.
MAZBATASINI ALAMADAN CEZAEVİNE GİRDİ
Edinilen bilgilere göre, Y.D.'nin "basit adam yaralama" suçundan aldığı 2.5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke Cezaevine teslim olduğu öğrenildi. Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.’nin gelen tebligat üzerine Söke Cezaevine gittiği öğrenildi.