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Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden seçildi

-Gaziantep’in nurdağı ilçesinde 23 yıl önce adli sicil kaydındaki suç nedeniyle mazbatası iptal edilen mahalle muhtarı, yenilenen seçimde tekrar muhtar seçildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:34
Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden seçildi

-Gaziantep’in nurdağı ilçesinde 23 yıl önce adli sicil kaydındaki suç nedeniyle mazbatası iptal edilen mahalle muhtarı, yenilenen seçimde tekrar muhtar seçildi.Muhtarın bu kez mazbatasını alması bekleniyor.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimilerinde Nurdağı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde muhtar adayı olan Mehmet Gök, girdiği seçimlerde mahalledeki bin 30 seçmenden sandığa giden 920 kişiden 174’ünün oyunu alarak mahalle muhtarı seçildi. Mazbatasını almayı bekleyen Mehmet Gök, adli sicil kaydı bulunması nedeniyle mazbatasını alamazken, seçimin yenilenmesi kararı alındı. 2 Haziran Pazar günü tekrarlanması kararı üzerine yapılan seçimde Şehit Uğur Saka ilkokulunda 3 sandık kurularak, oy verme işlemi yenilendi. Saat sabah 08:00’den-17:00’e kadar süren seçimlerde yeniden aday olan Mehmet Gök, 4 adayın yer aldığı seçimlerde kullanılan 563 oyun 287’sini alarak tekrar seçimi kazandı.


Yeniden seçilmesi nedeniyle mahalle halkına teşekkür eden Mehmet Gök, kendisine mazbata verilmemesine neden olan ve seçimi yenileten adli sicil kaydının ise 23 yıl önceki bir olaydan dolayı kaynaklandığını belirterek, seçim öncesinde "memnu hakların iadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi) " konusunda dilekçesi vererek sorunun çözüldüğünü kaydetti.


Muhtarlığını üstüste girdiği 2 seçimde de kazanarak, iki kez tescil ettiren Mehmet Gök’e mazbatasının ise bayramdan sonra hazırlanarak, teslim edilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:34
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