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Seçim 2019 Sayfası

Mazbata sonrası İBB'den ilk paylaşım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından İBB resmi Twitter hesabı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:01
Mazbata sonrası İBB'den ilk paylaşım

CHP'l, Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçiminden 17 gün sonra dün mazbatasını aldı. İmamoğlu’nun bugün göreve başlamasının ardından İBB’nin resmi Twitter hesabından da ilk kez yeni başkanla ilgili bir paylaşım yapıldı.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eski Başkan Mevlüt Uysal ile İmamoğlu'nun fotoğrafına yer verildi ve "Dün gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından İBB Başkanlık binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, görevi Sayın Mevlüt Uysal'dan devraldı. 16 Milyon İstanbulluya hayırlı olsun" dendi.

Hesaptan aynı zamanda İmamoğlu'nun dün ve bugün attığı tweetler de yeniden paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:01
  1. İstanbul
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