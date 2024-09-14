Maymun çiçeğinin merkez üssü Kongo'da aşılama başlayacak

Afrika'da devam eden maymun çiçeği (mpox) salgınının "merkez üssü" olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) aşılama kampanyasının ilk aşaması 2 Ekim'de başlatılacak.

Yerel medyada yer alana Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısının tutanaklarına göre, uluslararası ortaklardan 265 binden fazla doz aşı alınmasının ardından 11 Ekim'e kadar sürecek aşılama çalışması başlatıldı.

Tutanaklarda, "Çocuklar için 3 bin doz aşı temini süreci yeterince ilerliyor." denildi.

Kongo Sağlık Bakanlığı'nın cuma günü yayınladığı rapora göre, mevcut mpox salgınının "merkez üssü" olarak kabul edilen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, 2024'ün başından bu yana 21 bin 813 şüpheli vaka ve 716 ölüm bildirildi. Bu, Afrika'daki vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Bavarian Nordic A/S şirketinin geliştirdiği MVA-BN aşısının, ön yeterlilik listesine eklenen ilk mpox aşısı olarak onaylandığını duyurmuştu.

Afrika'da devam eden mpox salgını, DSÖ tarafından Ağustos ortasında uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan edildi ve Eylül 2023'te DRC'de ilk kez tespit edilen, iyi anlaşılmamış ancak daha tehlikeli olan Clade 1b varyantı ortaya çıktı. Bu varyant o zamandan beri İsveç ve Tayland gibi ülkelerde bildirildi. (İLKHA)