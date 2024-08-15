  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslendi

İnşaat devi iflas ediyor! Çalışanlar şokta, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar

Biri laiklik yerle bir diyor diğeri laiklik aldı başını gitti diyor! Karşıt kardeşlerin manşet buluşması tam ibretlik

Sokakları karıştırmaktan başka ne görevin var senin? Can Atalay’ın Abbas’a yazdığı mektupta söylediğine bak

Çelik Kubbe güçleniyor! HİSAR O'ya yeni yetenek kazandırıldı

Bellingham falan hikaye! Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! İspanyollar resmen buldu…

Japonya'nın açıklaması sonrası Türkiye'den karşı hamle geldi!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Simpsonlar filan hikaye! Yusuf Güney'in aylar önceki tahmini tuttu, herkes dehşete düştü

Nefes kesen görüntü! Zırhlı araç böyle vuruldu
Sağlık Maymun çiçeği virüsü İsveç'te görüldü
Sağlık

Maymun çiçeği virüsü İsveç'te görüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-15 20:20:00 -
Maymun çiçeği virüsü İsveç'te görüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçradı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı..

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından ilk kez Avrupa'da görüldü.

İsveç'te ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı.

İSVEÇ SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AFRİKA DIŞINDA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

KÜRESEL HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

DSÖ, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Sağlık

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Uzmanı maymun çiçeği virüsü için uyardı! Bu belirtiler varsa dikkat!
Uzmanı maymun çiçeği virüsü için uyardı! Bu belirtiler varsa dikkat!

Sağlık

Uzmanı maymun çiçeği virüsü için uyardı! Bu belirtiler varsa dikkat!

Maymun çiçeği virüsü nedir?
Maymun çiçeği virüsü nedir?

Sağlık

Maymun çiçeği virüsü nedir?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23