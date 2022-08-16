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Dünya Maymun çiçeği virüsü İran'a da sıçradı!
Dünya

Maymun çiçeği virüsü İran'a da sıçradı!

Koronavirüsün ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü İran'a da sıçradı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 18:46:00 - 2022-08-16 19:23:16
Maymun çiçeği virüsü İran'a da sıçradı!

İran’ın Ahvaz kentinde bir kadında maymun çiçeği tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.

Maymun çiçeği virüsü İran’a da sıçradı. Ahvaz kentinde 34 yaşındaki bir kadında maymun çiçeği tespit edildi. Söz konusu hasta ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Karantinaya alındı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Padaram Pakayin yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alındığını aktardı.

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