Maymun çiçeği virüsü Hollanda'da da ortaya çıktı! Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Enstitüden Cuma günü erken saatlerde yapılan açıklamada Hollanda'da da birkaç şüpheli maymun çiçeği virüsü vakasının araştırıldığı bildirilmişti.

Akşam saatlerinde, laboratuvar testleri sonucu bir kişide maymun çiçeği virüsünün kesin olarak saptandığı duyuruldu.

RIVM, Hollanda'da daha da fazla kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalanmış olabileceğini tahmin ediyor.

Enstitü, hükümetten, hastalık konusunda aile hekimleri ile halk sağlığı birimleri için bildirim yükümlülüğü getirilmesini istedi

RIVM'ye göre, aynı Covid'de olduğu gibi maymun çiçeği virüsü hastalarına da karantina uygulanabilecek.

Üç haftaya kadar karantina uygulanabilir

Kaynak ve iletişim araştırmasına göre, hastaya yakın kişiler de üç haftaya kadar karantina altına alınabilecek.

RIVM Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi Müdürü Jaap van Dissel, "Diğer Avrupa ülkelerinde de görülen virüsün Hollanda'da ortaya çıkmaması garip olurdu. Virüsü erken aşamalarda bastırmak için tüm önlemleri almalıyız" dedi.

Enstitü sözcüsü de, virüsün normalden biraz farklı davrandığını belirterek, önceden böyle bir hastalığın, bir kişi ve ailesi ile sınırlıyken, şimdi başkalarına da bulaştığını vurguladı.

Sözcüye göre, mevcut salgındaki klinik tablo da normalden biraz farklı görünüyor. Virüslü kişilerin geliştirdiği lekelerin çoğu anüs ve cinsel organ çevresinde bulunuyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde ortaya çıkan enfeksiyonların önemli bir kısmının cinsel temas yoluyla bulaştığı belirtiliyor.

RIVM'ye göre bunların büyük bölümü de, erkekler arasındaki ilişkiler sonucu ortaya çıktı.

Ancak birçok kadın da virüs nedeniyle hasta oldu. O nedenle bu konuda bir genellemeden söz etmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Anavatanı Orta Afrika olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili olarak Avrupa'da şu ana kadar 100'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka kaydedildi.

Vakalar Belçika, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da saptandı.

Enfeksiyon genellikle solunum damlacıkları veya cinsel ilişki sırasında yakın cilt teması yoluyla bulaşıyor.

Başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve yorgunluk belirtileri gösteren virüs, birkaç gün sonra, deride döküntüye de yol açıyor .

Belirtiler birkaç hafta içinde kayboluyor.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle dünya diken üste. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle dünya diken üste. Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Yeni bir virüs olmayan Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958 yılında keşfedildi. Maymundan insana geçtiği tespit edilen virüs, daha çok sincaplar, fareler, sıçanlar gibi hayvanlardan bulaşıyor. Çiçek virüsüne benzediği için ise bu isim verilmiş. Ancak çiçek virüsü kadar ölümcül olmadığı kaydediliyor. Maymun çiçeği virüsü Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu türlerden Kongo virüsü, ölüm riski en yüksek virüs olarak biliniyor. Maymun çiçeği virüsü daha çok Orta ve Batı Afrika'da görülüyor.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Uzmanlar, maymun çiçeği virüsü belirtilerini şöyle sıralıyor: Yüksek ateş, baş ağrısı, boyun, lenf bezlerinde şişmeyle gözüküyor. Aşırı bir halsizlik ve özellikle yüzde başlayan suçiçeği benzeri döküntüler ortaya çıkıyor.

Maymun çiçeği virüsü aşısı var mı?

Maymun çiçeği virüsünden korunmak için mevcut olarak kullanılan iki aşı var. Bunlardan ilki çiçek virüsü aşısı ikinci ise Maymun çiçeği virüsü için geliştirilen aşı. Çiçek virüsü ile aynı aileden olduğu için çiçek virüsü aşısı bu virüsten korunmak için yüzde 85 etkili oluyor. Maymun çiçeği virüsü için geliştirilen aşı ise çok yaygın değil. Sadece Afrika ziyareti yapacak yolcular için kullanılıyor.

Maymun çiçeği virüsü ölümcül bir hastalık mı?

Maymun çiçeği virüsü Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kongo virüsünde ölüm oranlarının daha yüksek olduğu belirtiliyor. 2017 yılında Nijerya’da meydana gelen salgında 200 kişinin hastalığa yakalandığı bunlardan 6 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Afrika dışına 2003 yılına çıkan Maymun çiçeği virüsü, 7 Mayıs’ta İngiltere’de görüldü. Ardından İspanya, Portekiz, Belçika, İsveç, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya’da görüldü.

Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü?

Resmi verilere göre Türkiye’de şuana kadar Maymun çiçeği virüsü görülmedi.