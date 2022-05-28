Maymun çiçeği virüsü hayvanlara bulaşır mı? Maymun çiçeği virüsü evcil hayvanlara geçer mi?

Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü, neredeyse üç hafta içerisinde tüm kıtaya yayıldı. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'in ardından İsviçre ve Avusturya'da da maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Virüsün en çok görüldüğü yer Avrupa. İngiltere ve İspanya'da vaka sayıları yüzü geçti. Finlandiya da ilk vakayı açıkladı.

Maymun çiçeği virüsü karantina süresi ne kadar?

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temas kurmamasını tavsiye etti. Maymun çiçeği ile enfekte olan hastaların, 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmaması gerektiğini belirten UKHSA, gerbil, hamster ve diğer kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurdu. İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu söyledi.

Maymun çiçeği virüsü evcil hayvanlara geçer mi?

Warwick Üniversitesi’nden Virolog Profesör Lawrance Young konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endişe, virüsün hayvanlara bulaşması ve daha sonra hayvanlar ile insanlar arasında bulaşmanın oluşması. Eğer dikkatli olmazsanız, insanlara yeniden geçmeye neden olabilecek bir hastalık için hayvan rezervuarı oluşturabilirsiniz. Böyle bir enfeksiyon döngüsü içinde olacağız” dedi. Kemirgen hayvan sahiplerine, hayvanlarına test yaptırmaları ve 21 gün boyunca evde tutmaları önerildi.

Maymun çiçeği belirtileri neler?

Hastalığın başlangıçtaki belirtileri grip ile benzerlik gösteriyor; bu benzerlikler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve lenf düğümlerinin şişmesi bulunuyor. Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan, en fazla avuç içleri ve ayak tabanları olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılan döküntüler ortaya çıkabiliyor.