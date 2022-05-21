İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Kanada ve İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsünün belirtilerinin ne olduğu, hastalığın ölümcül olup olmadığı araştırılıyor. Peki, maymun çiçeği hastalığı nasıl anlaşılır?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği kuluçka süresi:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, maymun çiçeği virüsü konusunda panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Oğuztürk, “Şu an panik yapmaya gerek yok. Vaka sayıları bir endemi ya da Covid-19’da olduğu gibi bir pandemi yapabilecek durumda değil. Bulaş özellikleri Covid-19 kadar hızlı ve bulaştırıcılık insidansı çok yüksek değil. Çiçek virüsüne göre de ölümcül olma oran daha düşük. Evet bu virüs dünyanın bazı ülkelerinde hastalık oluşturuyor. Bu hastalık oluşmasında da insandan insana, solunum yolu ifrazatları ya da ortak kullanılan malzemelere uzun süreli temas yoluyla bir bulaş olabiliyor. Kan ve kan ürünleri ile bulaş olabiliyor. Bu virüsün bulaş durumundan sonra yaklaşık 6 ile 8 gün arasında değişen bir süreçte kuluçka süresi söz konusu. Daha sonra ise 2 ile 3 gün içerisinde kendini sınırlayarak ortadan kalkan bir durum söz konusu. Eğer sizin kronik bir hastalığınız yoksa genel itibariyle hafif seyreden bir virüs” dedi.

Hastalığı belirtileri konusunda Oğuztürk, "Vücutta ateş, sırt ağrısı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olabiliyor. Buna ek olarak halsizlik ile beraber vücutta lenf bezleri dediğimiz bezlerde şişkinlik oluyor. Daha sonraki süreçte ise başta yüzde daha sonrasında da el içi avuç ayası, ayak tabanı gibi bölgelerde döküntüler dediğimiz cilt değişiklikleri meydana geliyor. Döküntülerin içi sıvı dolu şekilleri de söz konusu olabiliyor. Ama belli bir süre sonra bu döküntülerde de bir iyileşme söz konusu oluyor. Bu anlamda şunu net olarak ifade etmek gerekiyor ki; tanısı net yapılabilen, tedavi anlamında da sonuç itibariyle şikayetlerin azaltılmasına yönelik bir tedavi sürecinin olduğu, kesinlikle Covid-19 gibi bir pandemi ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Ama ülkelerin bir miktar etkileneceği, küçük vakalarla seyredecek bir süreç söz konusu" dedi.