Maymun çiçeği o ülkeye kadar sıçradı
Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü yayılmayı hızla sürdürürken Endonezya'da da vaka görüldü. Ülkede 1 erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.
Koronavirüsün ardından patşayan maymun çiçeği vakaları artmaya devam ediyor. Virüs, Endonezya’ya da sıçradı. Endonezya Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelen 27 yaşındaki 1 erkekte ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, hastanın durumunun iyi olduğunu ve hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, hastanın evinde karantina altına alındığını duyurdu.
70’DEN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Komşu ülke Singapur’da geçtiğimiz ay ilk maymun çiçeği vakası bildirilmiş ve 5 Ağustos tarihine kadar ülkede 15 maymun çiçeği vakası doğrulanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 70'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etmişti.