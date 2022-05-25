Mayıs ayıyla birlikte pek çok ülkede maymun çiçeği virüsü görülmeye başlandı. Bu sebeple hastalığın nasıl bulaştığı, bir pandemiye yol açıp açmayacağı araştırılıyor.

Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsüne karşı maske mi takmak lazım?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini de bakanlığımız yakın takip etmekte. Bu çerçevede söylenmesi, dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz” dedi.

Uzmanlar bu hastalığa karşı maske takılmasının şart olmadığını, hasta olduğu bilinen kişilerle yüz yüze konuşulacaksa o hallerde tedbir amaçlı maske kullanılabileceğini belirtiyor.