2022 yılının mayıs ayında öncelikle İngiltere’de görülen ardından pek çok ülkeye sıçrayan maymun çiçeği hastalığına ülkemizde de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk vakanın tedavisinin hastanede devam ettiğini duyurdu. Peki, maymun çiçeği nasıl bulaşıyor kimler risk altında?

Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakanın tespit edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, “Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor" dedi.

Hastalık daha çok yakın temasla bulaşıyor. Koronavirüs gibi damlacık yoluyla bulaşmadığı uzmanlarda ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı bir açıklamada “Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini de bakanlığımız yakın takip etmekte. Bu çerçevede söylenmesi, dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz” ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar bu hastalığa karşı maske takılmasının şart olmadığını, hasta olduğu bilinen kişilerle yüz yüze konuşulacaksa o hallerde tedbir amaçlı maske kullanılabileceğini belirtiyor.